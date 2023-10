Hamas-leider: “China heeft inspiratie gehaald uit aanval op Israël om Taiwan binnen te vallen”

“China overweegt een aanval uit te voeren op Taiwan die vergelijkbaar is met die van Hamas in Israël”, dat zei een van de Hamas- leiders in het buitenland , Khaled Meshaal , tijdens een lang interview waarvan Le Figaro de vertaling kon verifiëren, op de Egyptische televisiezender Sada Elbalad.

Khaled Mescal, die momenteel in Qatar verblijft, wordt beschouwd als een van de grondleggers van de beweging en is sinds de oprichting lid van het politieke bureau. Hij nam ook het presidentschap op zich tussen 1996 en 2017.

China zou de aanval van 7 oktober als een “oogverblindend” voorbeeld hebben beoordeeld , voegde hij eraan toe. Die dag, in de vroege ochtend, lanceerde de terroristische organisatie Hamas een brutaal en onverwacht offensief op Israëlisch grondgebied. Duizenden raketten werden gelanceerd vanuit de Gazastrook en commando’s infiltreerden op verschillende punten, waarbij burgers en soldaten werden afgeslacht. Ongeveer 1.400 mensen werden in Israël gedood, voornamelijk burgers. Meer dan 200 mensen, vooral jonge vrouwen, zijn als gijzelaars meegenomen. headtopics.com

“De Russen vertelden ons dat onze operatie van 7 oktober op militaire academies zou worden onderwezen ”, pochte de Hamas-leider in hetzelfde interview. “Ze profiteerden van onze aanval omdat deze de Verenigde Staten afleidde van de oorlog in Oekraïne ”, voegde hij eraan toe. Diezelfde dag verwelkomde Rusland officieel een Hamas-delegatie in Moskou. “De Arabieren leren de hele wereld een lesje ”, concludeerde Khaled Meshaal in zijn gesprek met de Egyptische zender.

