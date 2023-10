Halloween : la fête continue de plaire, à tous les âges

Halloween, c’est ce 31 octobre. En une vingtaine d’années, la fête qui nous vient des États-Unis a connu un véritable boom. Peu de villages et de villes où il n’y aura pas au moins un cortège d’enfants déguisés, de maisons décorées et de magasins où citrouilles, chauve-souris et fantômes vous accueillent. Dans les magasins spécialisés, c’est le rush.

' Et les enfants ? Sacha lui est décidé, il sera une créature buveuse de sang : 'J’ai choisi d’être un vampire. Parce que j’aime bien et parce que ma sœur et son copain vont aussi se déguiser comme ça.' S’il nous confie qu’il continue de préférer Noël, Sacha apprécie tout de même Halloween : 'C’est chouette parce qu’on se déguise, qu’on va en rue chercher des bonbons. C’est cool.

