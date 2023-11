Halloween 2023: des déguisements entre frissons et glamour pour les stars! (photos)

Cette année encore les célébrités ont tout donné pour se démarquer avec les déguisements les plus déjantés, excessivement travaillés, ou tout simplement sexy. Attachés à la tradition d’Halloween, certains ont opté pour des costumes effrayants, voire carrément sanglants.

C’est le cas de Jeremstar, qui décroche sans doute la palme cette année, avec son look totalement écorché vif… littéralement ! D’autres stars ont choisi de rendre hommage à des personnalités qu’elles admirent, de Britney Spears pour Paris Hilton et Jessica Alba, à Marilyn Monroe pour Kendall Jenner, en passant par Tina Turner pour Lizzo.

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2023, Leipzig éliminé en 16e de finale par WolfsburgTenant du titre, le RB Leipizig a été éliminé de la Coupe d'Allemagne par Wolfsburg (1-0) dès les seizièmes de finale, mardi à la Volkswagen Arena. Leipzig, pour qui Loïs Openda était aligné, a joué en infériorité numérique à partir de la 56e minute. Lire la suite ⮕

Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023Voici la liste de tout ce qui change en ce mois de novembre 2023 en Belgique. Lire la suite ⮕

L’incroyable saison 2023 des Circus-ReUz-Technord, dirigés par le Hombourgeois Kevin VanLancée en janvier 2023, l’équipe Circus-ReUz-Technord, dirigée par le Hombourgeois Kevin Van Melsen, vient de conclure une première saison sur route «extraordinaire», avec plus d’une vingtaine de victoires. Lire la suite ⮕

Les 10 premiers jours d’octobre 2023 n’ont jamais été aussi chauds et secsLes dix premiers jours du mois d’octobre 2023 ont été les plus chauds et les plus secs jamais enregistrés en Belgique... Lire la suite ⮕

Le cèdre de l’ISMA à Arlon élu arbre de l’année 2023 !Il s’est imposé face aux 4 autres finalistes du concours, et représentera la Belgique sur la scène européenne. Lire la suite ⮕

Nos bons plans gourmands pour célébrer Halloween à Bruxelles : quatre adresses à retenirSorcières gourmandes, fantômes curieux et créatures fêtardes, embarquez pour une édition Halloween 2023 délicieusement effrayante avec ces quatre bons plans ! Lire la suite ⮕