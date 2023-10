Hainaut : P1, P2B & P3B| Thibaut Dessart se rapproche, Kevin Dupont s’envole: voici les classements des

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Rugby| Mons s’est encore réveillé trop tard face au Standard et ne jouera plus en championnat avant...

Le Fighting United d’Hornu en or aux Mondiaux amateurs de boxe pieds-poings: «Nous repartons d’Italie avec cinq titres» Rugby| Mons s’est encore réveillé trop tard face au Standard et ne jouera plus en championnat avant... trois mois: «Un calendrier bizarre» (VIDÉOS)

Provinciale 2B : Basket | Ellignies s’impose sur le fil et dans la confusion en P2BLe Soleil Levant a pris 3 points importants dans la lutte pour le maintien en venant à bout dans les dernières secondes de Carolos solides mais s’estimant lésés par l’arbitrage. Lire la suite ⮕

Luigi Micheletti est le nouvel entraîneur de Gosselies B en P3C HainautLes nouvelles se bousculent au stade Bardet... Cet ancien de la maison remplace Denis Dacet, promu dans le noyau A. Lire la suite ⮕

– P3 : P3C Hainaut : Goutroux, qui accueille son nouvel entraîneur, se prend une gifle et voit sonAprès une semaine agitée et une lourde défaite, le comité de Goutroux a annoncé le nom de son nouvel entraîneur. Lire la suite ⮕

Carine Thibaut, nouvelle directrice francophone d'Amnesty InternationalCarine Thibaut deviendra, à partir du 1er novembre, la directrice générale de la section belge francophone d'Amnesty International (AIBF). Elle succèdera ainsi à Philippe Hensmans, qui part à la retraite après avoir été à la tête de l'association durant plus de 30 années, annonce lundi l'organisation de défense des droits humains. Lire la suite ⮕

Voici les 14 faillites annoncées en province de Namur et dans la Botte du Hainaut cette semaine14 faillites ont été annoncées cette semaine pour le Namurois et la Botte. Des sociétés de Strée, Namur (2), Saint-Servais, Gembloux (2), Sambreville, Fosses-la-Ville, Sombreffe, Jemeppe-sur-Sambre (2), Hamois, Dinant et Walcourt sont concernées. Lire la suite ⮕

– P3D : Les résumés du foot Hainaut: Froidchapelle s’offre un derby un peu à sens unique face à laLe derby de la Botte a souri à Froidchapelle, qui n’a pas éprouvé trop de difficultés à se défaire d’une équipe de Mominoise peu convaincante ce dimanche. Les hommes de Denis Peetermans continuent ainsi sur leur lancée. Lire la suite ⮕