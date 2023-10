Gynaecoloog verminkt zijn vrouw tijdens huwelijksreis in Dubai omdat ontmaagding niet lukt

Het koppel, Duitsers met een migratieachtergrond, trouwde in 2019 en trok op huwelijksreis naar Dubai. Maar de romantische vakantie eindigde in een nachtmerrie voor de vrouw.

De vrouw, 31 jaar toen ze trouwde, was nog maagd. Ondanks verschillende pogingen, kreeg haar 54-jarige man het niet voor elkaar om de vrouw te ontmaagden. Dat maakte de echtgenoot gefrustreerd en boos. Zo erg zelfs dat de man, gynaecoloog van beroep, na de zoveelste mislukte poging een schaar nam. Terwijl hij zijn vrouw vasthield, knipte hij een stukje van het maagdenvlies weg zodat hij toch het gevoel had dat hij haar ontmaagd had.

De vrouw diende een klacht in wegens verminking. De zaak wordt nu behandeld door de regionale rechtbank van Braunschweig (deelstaat Nedersaksen). Het openbaar ministerie beschuldigt hem van genitale verminking en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. headtopics.com

Of het koppel intussen nog samen is, is niet bekend. De arts riskeert een boete en een gevangenisstraf. En een tuchtsanctie van de Duitse orde van geneesheren die het vonnis afwachten.

