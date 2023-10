GVA pakt om 19u uit met videoprojectie op Antwerpse kathedraal: ga gratis kijken en ontdek hier hoe je een rei

s naar Japan kan winnenTot 375 euro minder per jaar: dit betekent de verlaagde aanvullende personenbelasting in Antwerpen voor jouGazet van Antwerpen nodigt je uit om vrijdagavond vanaf 19 uur naar een spectaculaire videoprojectie te komen kijken aan de kathedraal. Met deze stunt wil de krant de laatste dagen van zijn …Met de sloop van het oude gebouw van de stedelijke milieudienst aan de Kalverstraat is vrijdag een begin gemaakt de aanleg van een groene zone op de Dam.

De hele maand november zet Antwerpen zich als Boekenstad op de kaart. Op 4 en 5 november vindt het BoekHandelWandelWeekend plaats. In deze wandeling passeer je boekhandels, boekcafés en literaire …Antwerps Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe reageert voorzichtig op aanpassing van de meerjarenplanning en de belastingverlaging. “De verlaging van de personenbelasting juichen we toe”, zegt …

Het Antwerpse stadsbestuur verlaagt de aanvullende personenbelasting (APB) van 8 naar 7%. Voor een gezin met kinderen met een gemiddeld brutomaandloon van 8.400 euro zou dat neerkomen op een …Kieran Franck, student productontwikkeling aan de UAntwerpen heeft de Ecodesign Award gewonnen met zijn project Cyclowash. Kieran bedacht een systeem dat microvezels en afvaldeeltjes filtert uit …Al meer dan honderd jaar verbindt soep de inwoners van de wijk Stuivenberg. headtopics.com

Het Mexicaanse foodconcept Alma Libre opent op 31 oktober de deuren in de Scheldestraat, op het Antwerpse Zuid. De geheimen van de Mexicaanse keuken ging Karen Van den Keybus (37) persoonlijk in …De alternatieve zender Radio Centraal blaast 43 kaarsjes uit. Dat viert hij van 28 oktober tot en met 5 november met een negendaagse marathonuitzending in Villa Delfia.Het Amerikaanse kledingmerk Rails huist sinds kort in de Huidevettersstraat. Afgelopen donderdag was er de feestelijke inhuldiging.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Vlaams Belang lanceert mobiliteitscampagne: “A perst u uit!”Vlaams Belang Antwerpen lanceert vandaag een nieuwe campagne over wat de partij de “Antwerpse mobiliteitschaos” noemt. Lire la suite ⮕

Italiaanse beklaagden voor Antwerpse rechter omdat ze drugs verkochten op Tomorrowland: “XTC was eigenlijk aspIn de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vond woensdag een eerste themazitting plaats rond drugsverkoop op Tomorrowland. Zeventien beklaagden werden er van beschuldigd deze zomer te hebben gedeald op het dancefestival in Boom. Maar enkelen daagden op. Twee Italiaanse beklaagden toonden zelfs aan dat ze nepdrugs verkochten. Lire la suite ⮕

Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe: ‘We moeten absoluut opnieuw in de Antwerpse coalitie’Groen stelt politiek directeur Bogdan Vanden Berghe aan als lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. ‘Na twintig jaar moeten we terug in het bestuur.’ Lire la suite ⮕

Politie moet waterkanon inzetten om Antwerpse heethoofden te bekoelenDe Antwerpse politie heeft woensdagavond het waterkanon moeten inzetten na de wedstrijd van Antwerp tegen Porto. De Great Old verloor ook haar derde groepswedstrijd in de Champions League, en dat was niet naar de zin van enkele heethoofden. Lire la suite ⮕

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld. Lire la suite ⮕

De maand oktober was een uitzonderlijk goede maand voor de Antwerpse hotelsVoor het eerst sinds corona hadden de hotels een bezettingspercentage van 80 procent. Heel wat toeristen vonden de weg naar onze stad, onder meer door verschillende evenementen. Voor de hersftvakantie ziet het er een pak minder uit. Dat komt omdat die vakantie niet gelijk valt met de vakantie in de buurlanden. Lire la suite ⮕