Gunter Lamoot raconte les situations qu'il a vécues lorsqu'il a grandi dans un hôtel : "De temps en temps un mort". "Touristes, rentrez chez vous" : bien que Tenerife dépende largement du tourisme, ils préfèrent ne pas voir certaines nationalités venir sur leur île. Voici comment ça se passe aujourd'hui avec Eddy des "Davidsons" de "Don't worry be happy" : "Le 1er septembre, je dois quitter ma maison".

Deux autres personnes emmenées à l'hôpital après un incident avec trois morts dans un laboratoire de drogue, le propriétaire du bâtiment est bouleversé : "L'espace venait d'être loué". Alain Remue parle de l'emplacement et de l'état des restes retrouvés d'Emile : "Ce ne sont pas vraiment les polders de Jabbeke". Ils sont plus d'un billion et vont bientôt tous sortir de terre : l'est des États-Unis se prépare à l'arrivée des cicadelles magiques. Les féministes appellent les femmes à être plus égoïstes : "Faites comme les hommes : dites que vous n'avez pas le temps de cuisiner et faites semblant de ne pas savoir repasser". "Les rares secouristes qui restaient partent de Gaza"

Eigenaar bekende dancing sterft op 49-jarige leeftijd: “Gunter heeft honderden mensen blij gemaakt”Zondagavond is Gunter Vanderhoven, eigenaar en uitbater van de bekende dancing Alphorn aan de Rijksweg in Elen (Dilsen-Stokkem), vrij plots overleden. Het nieuws komt bij heel wat Maaslanders en fervente bezoekers van de dancing enorm hard binnen. Gunter werd amper 49 jaar.

Mousson en Indonésie : les touristes présents à Bali horrifiés par un raz-de-marée d’orduresBali, ses plages de sable blanc... et d'ordures ? Adorée des touristes, l'île paradisiaque indonésienne fait face à une...

Inwoners Tenerife willen meer respectvolle toeristen: “Ooit was dit eiland een paradijs, nu niet meer”De inwoners van Tenerife willen toeristen van “hogere kwaliteit” aantrekken, die de cultuur, natuur en het eten van de Canarische Eilanden meer appreciëren. Dat doen onder meer de Britse en Duitse toeristen, die in grote aantallen aanwezig zijn op het eiland, helemaal niet volgens hen. “Ik voel me niet meer comfortabel”, klinkt het.

Klasgenoot moordenaar juf Mieke getuigt: “Ik vrees dat velen met een trauma uit het tweede leerjaar vertrokken“Wat hij gedaan heeft, is verschrikkelijk en had nooit mogen gebeuren, maar ik denk niet dat Gunter in de gevangenis thuishoort”, dat getuigt een vroegere klasgenoot van Gunter Uwents nadat bekend is geraakt dat hij geïnterneerd zal worden.

Sterrenzaak trakteert Johan en Dominique na de vondst van hun eerste menu: “Zonder hen wisten we niet eens datAlsof het in de sterren geschreven stond, kreeg sterrenzaak Saint Nicolas de allereerste menukaart in handen voor hun 75ste verjaardag. Met dank aan de familie van Johan en Dominique Lamoot. Zij kregen vrijdagavond het oude menu voorgeschoteld in een modern jasje, als geste van de chefs.

