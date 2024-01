Guide pour organiser votre succession en tant qu'isolé

Dans ce guide, vous trouverez de nombreuses solutions qui vous aident à organiser votre succession en tant qu’“isolé”. Nous parcourons les plus importantes ici. Si vous n’avez ni enfants ni conjoint, il n’y a pas, et vous pouvez laisser votre patrimoine entier à qui vous voulez. Éventuellement, unepeut s’appliquer à l’égard de vos parents s’ils vivent toujours au moment de votre décès.si vous leur léguez au maximumpar le biais d’un testament.

Sur la partie supérieure à ce montant, ces légataires devront payer les. Si vous désignez plusieurs amis comme légataires, l’avantage du tarif réduit applicable à cette tranche deest réparti proportionnellement entre eux. La Région de Bruxelles-Capitale a approuvé un projet d’ordonnance relatif à un régime comparable, qui devrait s’appliquer aux successions qui s’ouvrirontPour éviter les droits de succession élevés dans la catégorie autres ou étrangers, vous pouvez faire de votre vivant une donation à vos amis ou parents éloigné





