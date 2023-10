Guerre Israël-Hamas : «Il existe des traitements différenciés en fonction des otages» (entretien)

Natalie Shoshana Raanan et Judith Tai Raanan, libérées le 20 octobre par le Hamas parce qu’elles sont de nationalité américaine.Certains sont plus susceptibles d’être libérés que d’autres, expose le chercheur Etienne Dignat. Et les Etats-Unis de Joe Biden sont plutôt disposés à négocier.

Cet enlèvement de grande ampleur ne semble avoir d’égal que ceux pratiqués par le groupe islamiste nigérian Boko Haram, qui impliquent aussi des centaines d’otages, généralement des adolescentes scolarisées. Il représente. Chercheur associé au Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences Po Paris, Etienne Dignat a publié(1). Il décrit les enjeux de cette question sensible.

C’est inédit en ce qui concerne les enlèvements. Il existe, en réalité, trois types de prises d’otages. D’abord,, qui consiste à retenir des personnes dans un bâtiment. Israël a connu un tel événement lors de la prise d’otages d’une centaine d’écoliers dans la ville de Ma’alot, le 15 mai 1974. Vingt-deux enfants et trois enseignants furent tués. Il y a ensuitenotamment d’avion. headtopics.com

On est dans un jeu de dupes où il est compliqué pour Israël et les autres pays occidentaux de s’afficher en train de négocier directement avec le Hamas. Pour éviter de perdre la face, ils ont donc recours à des intermédiaires, en l’occurrence le Qatar et l’Egypte. Le premier est un habitué. Il a, par le passé, libéré des otages américains et britanniques aux mains d’Al-Qaeda ou de l’Etat islamique.

. En fonction de ces différentes combinaisons, des otages seront plus susceptibles d’être libérés que d’autres. Ce n’est pas un hasard si deux Américaines ont été relâchées. Le Hamas n’a pas l’habitude de cibler des Occidentaux. Il a sans doute voulu exprimer un signe d’ouverture. Même chose en libérant deux Israéliennes âgées, qui risquaient de ne pas supporter la dureté de la captivité. headtopics.com

