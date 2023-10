Guerre Israël-Gaza : Peter Mertens (PTB) veut poursuivre Netanyahu pour crimes de guerre au Tribunal pénal international

'Encercler 2,3 millions de personnes, les priver de nourriture, de carburant, d’eau, de moyens de communication et ensuite les bombarder : c’est un crime de guerre et un acte de terreur. Netanyahu devrait être poursuivi pour cela au Tribunal de La Haye pour crimes de guerre', a accusé ce midi sur la VRT Peter Mertens, le secrétaire général du PTB et député fédéral.

'Israël mène en ce moment des attaques dont il sait très bien qu’elles affecteront la population civile : c’est un crime de guerre. Et le crime de guerre commis par le Hamas ne justifie pas celui commis par Israël', a affirmé le député fédéral Groen. Pour Egbert Lachaert (Open VLD), il faut encore enquêter pour déterminer avec certitude si le Premier ministre israélien a bien commis des crimes de guerre.

Guerre Israël - Gaza : combats au sol et bombardements massifs dans Gaza coupé du mondeDes combats au sol font rage samedi dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent trois semaines... Lire la suite ⮕

Guerre Israël - Gaza : nuit de bombardements sans précédent sur la bande de Gaza, coupée du mondeDes combats au sol font rage samedi dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent trois semaines... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : la bande de Gaza bombardée, les familles des otages demandent des explicationsDes combats au sol font rage samedi dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent trois semaines... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : les combats se poursuivent à l'intérieur de la bande de GazaDes combats au sol font rage samedi dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent trois semaines... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : Elon Musk promet des liaisons internet via Starlink aux secours à GazaL'homme d'affaires milliardaire américain Elon Musk a annoncé samedi qu'il allait aider les services de secours actifs... Lire la suite ⮕

Guerre Israël - Gaza : l'armée israélienne augmente le nombre de ses troupes à GazaL'armée israélienne a intensifié son offensive contre la bande de Gaza malgré les appels à une désescalade, et... Lire la suite ⮕