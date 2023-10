– Guerre en Ukraine : Washington annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine en soutien à la contre-offensive menée par les forces ukrainiennes contre l'armée russe. Ces quelque 150 millions de dollars portent essentiellement sur des moyens de défense aérienne, des munitions d'artillerie et armes antichars, selon un communiqué du département d'Etat.

Dans le Donbass, la bataille sanglante d’Avdiivka se poursuit. Les combats sont de plus en plus violents et la percée des troupes du Kremlin au nord de la ville n’a été qu’une escarmouche, payée au prix fort. Ville sans grand intérêt stratégique au nord de Donetsk tenue depuis 2014 par les Ukrainiens, Avdiivka est la nouvelle Bakhmout.

