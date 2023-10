– Guerre en Ukraine : les Etats-Unis et la Chine ont entamé jeudi une intense séquence diplomatique pour apaiser leur relation

Les Etats-Unis et la Chine ont entamé jeudi une intense et rare séquence diplomatique, censée aider à apaiser une relation tumultueuse, et qui pourrait déboucher sur l’annonce d’une prochaine visite du président Xi Jinping.

La visite de Wang Yi devrait également préparer celle de Xi Jinping aux Etats-Unis, possiblement en marge du prochain sommet des pays de l’Apec (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique) à San Francisco à la mi-novembre. La Maison Blanche a dit jeudi disposé d’informations 'selon lesquelles l’armée russe exécute des soldats qui refusent de suivre les ordres'.

