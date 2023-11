Guerre en Ukraine : la Corée du Nord a fourni plus d'un million d'obus d'artillerie à la Russie

La Corée du Nord a fourni à la Russie plus d'un million d'obus d'artillerie destinés à ses opérations militaires en Ukraine et, en échange, Pyongyang a reçu des conseils techniques pour ses satellites, a affirmé mercredi un député sud-coréen en citant les services de renseignement de Séoul.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux redoutent de voir la Russie intensifier ses attaques sur les infrastructures énergétiques du pays avant le redoutable hiver, comme l'année dernière. Les bombardements de la nuit ont tué une personne dans la région de Kharkiv (Nord-Est) et un autre personne dans la région de Kherson (Sud), ont rapporté des responsables locaux.

