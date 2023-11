– Guerre en Ukraine : 'L'Ukraine dénonce la plus grande attaque russe depuis le début de l'année'

L'Ukraine a annoncé mercredi que la Russie avait bombardé plus de cent localités durant les dernières 24 heures, le plus grand nombre lors d'une seule attaque depuis le début de l'année. 'Durant les 24 dernières heures, l'ennemi a bombardé 118 localités dans dix régions', a déclaré dans un message posté sur les réseaux sociaux le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klimenko.

Les bombardements de la nuit ont tué une personne dans la région de Kharkiv (Nord-Est) et un autre personne dans la région de Kherson (Sud), ont rapporté des responsables locaux. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé pour sa part mercredi avoir abattu 18 des 20 drones russes lancés durant la nuit.

