Guerre en Ukraine : Kiev annonce avoir abattu un avion de combat russe Su-25 près d’Avdiivka, le direct du 610e jour de guerre

Les forces russes ont abattu dans la nuit de samedi à dimanche 36 drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire et de la péninsule de Crimée, a annoncé le ministère russe de la Défense. Les autorités ukrainiennes n'ont pas réagi dans l'immédiat. Les assauts ukrainiens contre le territoire russe se multiplient ces derniers mois sur fond de lente contre-offensive entamée par Kiev début juin.

La Crimée, annexée par la Russie en 2014, est régulièrement ciblée, car elle est la base arrière de la flotte russe de la mer Noire et une voie d'approvisionnement clé pour les forces russes occupant le sud et l'est de l'Ukraine. Pendant ce temps, les représentants de plus de 60 pays sont réunis depuis samedi à Malte.

