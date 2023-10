– Guerre en Ukraine : Avdiivka, la 'nouvelle Bakhmout', entre ruines et désolation

La Russie a accusé vendredi l’Ukraine d’avoir visé une centrale nucléaire dans la région de Koursk, sans parvenir à faire de dégâts, ni provoquer de hausse de la radioactivité. Trois drones auraient ainsi ciblé la centrale. Les États-Unis ont annoncé de leur côté une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine en soutien à la contre-offensive menée par les forces ukrainiennes contre l’armée russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue à se battre pour que la guerre dans son pays ne sombre pas dans l’oubli alors qu’un conflit meurtrier fait rage au Proche-Orient, après l’attaque des combattants terroristes du Hamas le 7 octobre dernier et les bombardements massifs d’Israël sur la bande de Gaza qui ont suivi.

Lire la suite:

RTBFinfo »

– guerre en Ukraine : Sang et larmes à Avdiivka, nouvelle Bakhmout que Poutine veut conquérir avant le début de la campagne électorale, à tout prixLa bataille sanglante d'Avdiivka se poursuit. Les combats sont de plus de plus violents et la percée des troupes du Kremlin... Lire la suite ⮕

– Guerre en Ukraine : Washington annonce une nouvelle aide militaire à l'UkraineLes Etats-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine en soutien à la contre-offensive... Lire la suite ⮕

– Guerre en Ukraine : les États-Unis annoncent une nouvelle tranche d’aide militaire à l’UkraineLes États-Unis ont annoncé une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine en soutien à la contre-offensive menée... Lire la suite ⮕

La Russie entraîne ses forces à une « frappe nucléaire massive » de riposteSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

La Slovaquie annonce l’arrêt des livraisons d’armes à l’UkraineSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

La Russie augmentera ses dépenses militaires de 70% en 2024Suivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕