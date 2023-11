Guerre en Ukraine : avant l’hiver et malgré la guerre au Proche-Orient, l’ONU appelle à ne pas oublier le conflit

Un responsable humanitaire de l’ONU a appelé mardi devant le Conseil de sécurité à 'ne pas perdre de vue' d’autres crises comme l’Ukraine malgré la guerre entre Israël et le Hamas, en particulier à l’approche de l’hiver.

'C’est particulièrement inquiétant alors que l’hiver approche vite, avec des températures qui vont commencer à tomber en dessous de -20°C'. Un an et demi après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 'actuellement 18 millions de personnes, soit 40% de la population, ont besoin d’une aide humanitaire sous une forme ou une autre', a-t-il indiqué.

– Guerre en Ukraine : avant l’hiver, l’ONU appelle à ne pas oublier l’UkraineUn responsable humanitaire de l’ONU a appelé mardi devant le Conseil de sécurité à 'ne pas perdre de vue' la situation... Lire la suite ⮕

Blinken en Asie après une tournée au Proche-OrientLe chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va se rendre en Asie, au Japon, Corée du Sud et en Inde la semaine prochaine dans la foulée d'une mini-tournée au Proche-Orient, a annoncé mercredi soir le département d'Etat. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : les États-Unis envoient 300 soldats supplémentaires au Moyen-OrientLes États-Unis vont envoyer 300 soldats supplémentaires au Moyen-Orient alors que le conflit israélo-palestinien dans la... Lire la suite ⮕

Kiev rejette les accusations de Moscou après l’assaut d’un aéroport par une foule anti-IsraëlSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

Plus de cent localités bombardées: l’Ukraine dénonce la plus grande attaque russe depuis le début de l’annéeSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine : Pyongyang a fourni plus d'un million d'obus d'artillerie à MoscouLa Corée du Nord a fourni à la Russie plus d'un million d'obus d'artillerie destinés à ses opérations militaires en... Lire la suite ⮕