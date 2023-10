Guerre au Yémen: Bahreïn annonce la mort d'un cinquième soldat

Bahreïn est membre d'une coalition militaire dirigée depuis 2015 par l'Arabie saoudite qui appuie le gouvernement yéménite contre les rebelles Houthis, soutenus eux par l'Iran.

L'attaque, annoncée le 25 septembre, avait tué deux soldats et fait plusieurs blessés, dont l'un est décédé deux jours plus tard et l'autre fin septembre, selon les autorités de Bahreïn.

