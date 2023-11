Gros projet de démolition et reconstruction de plusieurs commerces et d’un parking souterrain de 69 places,

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Mort de Matthew Perry : cet élément qui prouve que le drame aurait pu être évité

Disparition du petit Emile : un proche du jeune agriculteur soupçonné brise le silence, « il n’est ni suspect, ni innocent » Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023

La Centrale des Soins à Domicile recrute d’urgence 30 employés en CDI lors d’un Job Day organisé ce mardi 7 novembre à Seraing En raison des vents annoncés par l’IRM, les parcs et cimetières de Liège seront fermés à partir de ce mercredi soir et aussi jeudi, l’ouverture de la foire sera examinée headtopics.com

Le Plan «Grand Froid» est activé à Liège dès ce mercredi : plus de 100 lits et des repas sont prévus pour les sans-abri jusqu’au 31 mars

Le gouvernement Biden approuve le plus gros projet d'éolien en mer aux Etats-UnisLe gouvernement américain a donné mardi son feu vert au plus gros projet d'éolien en mer aux Etats-Unis, qui doit permettre de contribuer au développement de cette industrie souhaité par l'administration Biden. Lire la suite ⮕

Nico Chauffage pousse un gros coup de gueule : l’entreprise tournaisienne est souvent confondue avec laDepuis cinq ans désormais, Nicolas Delencre, le patron de chez Nico Chauffage, subit de nombreuses interpellations de ses clients par rapport à Nico Services, une société qui serait basée à Bruxelles. Lire la suite ⮕

Qui pour tirer les penaltys au Standard ? Un Djenepo fragile en piston : le plateau de La Tribune analyse les problèmes du StandardAprès deux gros résultats face à Bruges et Anderlecht, le Standard a sombré à La Gantoise ce week-end avec une défaite... Lire la suite ⮕

Des pompes funèbres en difficulté à cause du gros chantier de la rue Wauters à Dampremy: « L’année a étéEntamé depuis plus d’un an, le gros chantier de réfection de la rue Joseph Wauters à Dampremy se poursuit. Pascal Gérard, qui tient des pompes funèbres dans cette rue, a connu une année difficile. Des familles ont préféré un autre funérarium, pour éviter les travaux et surtout, le bruit engendré par ces travaux. Pas l’idéal pour un funérarium... Lire la suite ⮕

L’avocate Claudia Van der Stichelen assassinée : une perquisition en cours près de sa villa !Un gros déploiement policier a lieu ce mardi midi près du domicile de l’avocate froidement abattue samedi. Lire la suite ⮕