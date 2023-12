Grootste drugsproces in België begint met 124 beklaagden

De Algerijn Abdelwahab G. (56) wordt al sinds begin deze eeuw beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de cocaïnehandel in ons land. Maar de kraak van de versleutelde chatsystemen Encrochat en Sky ECC brengen hem en 123 andere beklaagden nu samen voor de rechter.Het is het grootste drugsproces dat ooit in ons land werd gevoerd. Liefst 124 mannen en vrouwen en vier bedrijven staan vandaag terecht in het Justitia-gebouw in Evere.

Eigenlijk had het proces al op 6 november van start moeten gaan, maar omdat een van de partijen toen de rechtbank probeerde te wraken, liep het vertraging op. Onder de beklaagden een Algerijnse baas en een hele reeks Albanese zware jongens, maar ook een Brusselse politieagent die vertrouwelijke informatie voor hen opzocht. Het justitiepaleis in Brussel was te klein en dus vindt het proces plaats in het gebouw waar ook het proces over de aanslagen van Brussel en Parijs werd gevoer





