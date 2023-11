Grootmacht India schaart zich voluit achter Israël

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsVandaag om 04:46Gegijzelde Israëli’s zijn voor Netanyahu een crisis in de crisisWanneer op de dag ben jij het productiefst?Een huis kopen: met twee of alleen?

Guerre Israël-Gaza : le Liban accuse Israël d’utiliser du phosphore blancLe Liban a chargé mardi sa mission auprès de l’ONU de porter plainte contre Israël, qu’il accuse d’avoir utilisé... Lire la suite ⮕

De wereld vindt dat Israël te ver gaat door pijlen te richten op ziekenhuizen in GazaHet Israëlische dreigement om hospitalen in Gaza met honderden patiënten en 10.000 ontheemden te bombarderen, leidt tot wereldwijde afkeuring. Ook de VS benadrukken steeds vaker dat Israël meer moet doen om Palestijnse burgers te ontzien. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : les rebelles au Yémen affirment avoir lancé des drones en direction d’IsraëlLes rebelles Houthis au Yémen ont affirmé mardi avoir lancé des drones en direction d’Israël, en réponse à la guerre... Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : les rebelles au Yémen affirment avoir lancé des drones en direction d’IsraëlLes rebelles au Yémen ont affirmé ce mardi avoir lancé des drones en direction d’Israël, en soutien au Hamas. Lire la suite ⮕

Factcheck: nee, Israëlische kranten schreven niet dat Israël volgens Benjamin Netanyahu ‘geld moet overmaken aan Hamas’'Netanyahu in 2019: Israël moet 'steun verlenen aan Hamas en geld overmaken aan Hamas''. Dat is de kop boven een artikel op de Nederlandstalige Lire la suite ⮕

Vakbonden willen boycot op wapentransport naar Israël en Palestina in Belgische luchthavensVier Belgische vakbonden hebben hun leden opgeroepen om op luchthavens geen militair materieel meer te behandelen dat bestemd is voor Israël of Palestina. “Het laden en lossen van deze wapens draagt bij aan het voorzien van organisaties om onschuldige mensen te vermoorden”, luidt het in een mededeling die verspreid werd op sociale media. Lire la suite ⮕