Griezelen met Halloween of leesvoer sprokkelen: onze niet te missen toptips voor deze week

Griezelen in WillebroekIn Willebroek kan je de komende dagen lekker Halloween-griezelen. Hieronder een kleine greep uit de activiteiten in dat kader. Lire la suite ⮕

«Le grand frisson d’Halloween»: une fête qui vaut 10 milliards de dollarsÀ quelques jours du 31 octobre, Jill Vandermeulen présente cette émission spéciale Halloween. L’occasion de nous pencher sur le succès de cette célébration outre-Atlantique. Lire la suite ⮕

Le refuge 100 Chevaux sur l’Herbe, de Couvin, organise une parade pour HalloweenCe dimanche, le refuge 100 Chevaux sur l’Herbe ouvre ses portes, à Couvin. L’occasion de célébrer Halloween en famille. Lire la suite ⮕

Buurtbewoners Nekkerspoel organiseren Frightening Foodtruck Festival om Halloween te vierenOp dinsdagavond 31 oktober organiseren de bewoners van de wijk Nekkerspoel in Mechelen het Frightening Foodtruck Festival naar aanleiding van Halloween. Het belooft volgens de organisatoren een griezelig goed feest te worden met tal van foodtrucks. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Lire la suite ⮕

Katelijne en Waver vieren Halloween met griezelwandeling en themafeestNet als op heel wat andere plaatsen kan je de komende dagen ook in Sint-Katelijne-Waver griezelen en feesten naar aanleiding van Halloween. Zo organiseert Triple C’s in Onze-Lieve-Vrouw-Waver al voor de derde keer een Halloweentocht op haar domein en pakt ook Rio Club uit met een themafeestje. Lire la suite ⮕

Borgerhout viert ‘Week van de Senior’ met gratis optredens en aandacht voor zelfzorgDe Vlaamse Week van de Senior tussen 20 en 25 november gaat ook in Borgerhout niet onopgemerkt voorbij. In samenwerking met de seniorenraad, de Theatergarage, ‘t Werkhuys en de dienstencentra heeft het district Borgerhout een reeks gratis evenementen klaar om zijn senioren te vieren, samen te brengen en te informeren. Lire la suite ⮕