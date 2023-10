Griezelen in Massenhovense straten

De oudste leden van Chiro Massenhoven hadden zich verkleed en speelden een “dorpstratego”. De jongste leden van Chiro Massenhoven hadden hielden iets vroeger een halloweenspel. Er werden o.a. “lavalampen” gemaakt.Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig”OVERZICHT.

In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Het was afgelopen weekend veel te guur weer om buiten vogels te spotten. Maar in het fanfarelokaal van Pulderbos kon dat ook perfect binnen, want vogelbond De Barmsijs had er 553 vogels verzameld …Al voor het derde jaar op rij organiseert Dave Adriaensen het Pullse Spookhuis.

Burgemeester Malle ontkent fusieplannen met Zoersel en Zandhoven: "Maar we willen wel nog intensiever samenwerken" Volgens raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) doen er geruchten de ronde dat achter de schermen een fusie tussen Malle, Zoersel en Zandhoven wordt voorbereid. Hij wou weten of het …Een lezer stuurde ons enkele foto's door van de Lindenlaan in Pulderbos, die prachtig versierd is met spookjes voor Halloween.Niet vergeten: op 19 november weer Sint-Elooiviering in Millegem

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek”

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Honderden lopers griezelen op de Halloween Survival Run in MerksemWie zin had om de herfstvakantie griezelend te starten kon zaterdag deelnemen aan de Halloween Survival Run. In het Fort van Merksem verzamelden honderden lopers voor het griezelig hindernissenparcours. Lire la suite ⮕

Halloween, toboggans, technologie...: voici les quatre bons plans pour votre dimanche en famille ou entre amisVous cherchez une activité pour ce dimanche? Voici les quatre bons plans pour votre dimanche en famille, entre amis... Lire la suite ⮕

«Le meilleur pâtissier»: des gâteaux terrifiants pour un numéro spécial HalloweenLes candidats de cette saison 2023 vont devoir faire preuve d’imagination! Lire la suite ⮕

Le club Madame Moustache renaît de ses cendres pour Halloween au Viage à Bruxelles : « Une façon de ne pasLe 31 octobre, le célèbre club Madame Moustache relance ses soirées. Après l’incendie qui a détruit le bâtiment, Madame Moustache revit au Viage au cœur de Bruxelles pour Halloween le temps que les travaux se terminent. Lire la suite ⮕

Certains n’hésitent pas à faire un détour pour admirer cette maison d’Halloween, à Quaregnon, qui fait peur…C’est la période où les sorcières et les morts-vivants sont de sortie. Et les décorations se multiplient parfois sur les façades des habitations. À Quaregnon, certains n’hésitent pas à faire un détour pour aller admirer la maison de Jérôme. Lire la suite ⮕

« Une apologie de la violence », la décoration d’Halloween du rond-point de Chimay interpelle : « On ne va pasLa décoration d’Halloween installée sur le rond-point à l’entrée de Chimay n’a pas manqué son effet. Si certains la trouvent réussie, d’autres s’en offusquent la trouvant trop violente. Lire la suite ⮕