Griet Vanhees erg onder de indruk na mislukte inbraak: “Ik liep zonder nadenken achter hen aan”

Jacques Vermeire na kritiek op 'De Vermeires': "Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben"Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks 'De Vermeires' flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. "Zand erover, en we gaan weer verder", klinkt het in Dag Allemaal.

Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: "Kom maar terug als ik er bInbrekers hebben dinsdagavond geprobeerd in te breken bij de Hasseltse autocoureur Anthony Kumpen. Hij was op dat moment niet thuis, maar zijn vrouw Griet Vanhees wel. Zij had iets gehoord en stond even later oog in oog met de daders. Die sloeg zonder buit op de vlucht.

Favoriete seizoen inbrekers begonnen, zo hou je ze buiten: "Zijn ze als de dood voor"Met de overschakeling op het winteruur is ook het "inbraakseizoen" begonnen. De donkere dagen zijn de ideale setting voor mensen met slechte bedoelingen om je woning binnen te dringen. Gelukkig zijn er, naast de installatie van een duur alarmsysteem, nog heel wat eenvoudige zaken die je kan doen om dat te vermijden.

Handtas uit wagen gestolen: inbrekers gaan aan de haal met bankkaart en smartphoneIn de Hekkestraat in Puurs-Sint-Amands hadden dieven het gemunt op een geparkeerde wagen.

