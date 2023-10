Etienne Van den Steen: “Elke keer dat de pater langsliep met zijn passer, prikte hij de punt in mijn billen.”

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Directeur Sint-Barbaracollege over grensoverschrijdend gedrag door pater bij jonge Vincent Van Quickenborne e"We wisten niet dat ex-minister Vincent Van Quickenborne en radiomaker Sven Ornelis ook slachtoffer waren van die pater op onze school", zegt Jens Vandenhaute, directeur van het Gentse Sint-Barbaracollege. "Maar twee andere klachten over hem zijn indertijd wel correct behandeld en doorgespeeld.

Zelfmoordbriefje van schutter Lewiston gevonden, schoonzus: "Hij werd kwaad omdat hij dacht dat mensen hem belDe oud-militair die in een restaurant en bowlingzaal 18 mensen doodschoot en 13 anderen verwondde, is nog steeds op het vlucht in het Amerikaanse Lewiston. De man is gewapend en gevaarlijk, waarschuwt de politie, en inwoners van de regio krijgen nog steeds de raad mee om binnen te blijven.

Grensoverschrijdend gedrag op college: 'Hij duwde zijn erectie tegen mijn rug'De getuigenissen van Vincent Van Quickenborne en Sven Ornelis halen donkere herinneringen boven bij wie zelf seksueel misbruik meemaakte op het college. 'Op schoolreis sloop onze klastitularis van bed naar bed.'

| Was u slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op een college?Getuigenissen door Vincent Van Quickenborne en Sven Ornelis, over het gedrag van een pater op een katholiek college in de jaren 80, maken veel reacties los. Beperkten deze praktijken zich tot het Gentse Sint-Barbaracollege, of waren ze in meerdere onderwijsinstellingen schering en inslag? De Standaard zoekt getuigenissen.

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de 'Red Notice' die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld.

La caricature de Coucou Charles: la démission de Vincent Van QuickenborneRetrouvez toutes les caricatures de Coucou Charles pour Le Vif via ce lien