Grégoire Munster : 'On a pu goûter deux fois à la Puma et ça s'est plutôt bien passé... la suite ? Je ne sais pas'

Grégoire Munster (Ford) a bouclé le Rallye d'Europe centrale, sa deuxième apparition dans la catégorie reine du WRC, à une belle septième position finale. 'Ce week-end, c'était une très grande session de test. On a rencontré toutes les conditions qu'on pouvait avoir sur l'asphalte. On a roulé avec tous les pneus dans le package autorisé.

Je suis satisfait', a précisé le Belge. Et d'ajouter : 'La suite ? Je ne sais pas, mis à part le Japon. On a pu goûter deux fois à la Puma et ça s'est plutôt bien passé. Si on peut à nouveau être dedans, on signe à deux mains... mais nous ne décidons pas. Notre rallye était plus abouti encore que celui au Chili. On avait fat une erreur lorsqu'on avait eu la double crevaison.

