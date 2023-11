Gratis bier voor elke vaste klant, want Wilma staat 40 jaar achter de toog: “Ik ga zeker nog een paar jaar doo

Zes maanden geleden was hij kerngezond, nu kan Yasin (17) zijn kamer niet meer uit: “Geen vuiltje aan de lucht, tot hij 10 kilo afviel”

Vrouw van racepiloot Anthony Kumpen oog in oog met inbrekers, daders op de vlucht: “Kom maar terug als ik er ben”Yarne Claessens neemt het met Diest op tegen zijn boezemvriend Kaan Tanriver: “Match tegen Geel heeft ons geleerd dat we ook zonder het initiatief te nemen punten kunnen rapen”Bruggeling Thijs Coninckx (20) zet beslissende strafschop om en trapt FC Knokke voorbij KV Mechelen naar zevende hemel: “Laat Club nu maar...

Vijf jaar na stunt op Standard wipt FC Knokke nu KV Mechelen uit de beker: het relaas van een topavond aan zee met Vanraefelghem, Goblet en Coninckx in de hoofdrollen

Jacques Vermeire na kritiek op ‘De Vermeires’: “Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben”Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks ‘De Vermeires’ flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. “Zand erover, en we gaan weer verder”, klinkt het in Dag Allemaal. Lire la suite ⮕

“Er kwam iemand vlak voor mij staan. Hij zei: ‘Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.’ Ik?had de hele leGisteravond kwam er, vlak na een optreden, iemand vlak voor mij staan. Hij zei: “Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.” Ik wachtte tot er meer ging ­komen, maar dat was het. Ik?had de hele lezing geen woord over welke hond dan ook gesproken. Ik wachtte tot de man weer weg zou ­lopen. Lire la suite ⮕

37-jarige moeder van drie eindigt vierde op de Koppenberg: “Ik heb geweend op mijn fiets”In 2018 won Kim Van de Steene (37) de Koppenbergcross als moeder van twee. Vijf jaar later, met nog een tweede dochter erbij, deed ze opnieuw van zich spreken op de Bult van Melden. “Toen ik even op de derde plaats reed, begon ik te wenen op mijn fiets”, aldus de hartsvriendin van de in 2021 overleden tweevoudige winnares Jolien Verschueren. Lire la suite ⮕

Hoe verleng ik de levensduur van batterijen?De batterij van uw smartphone of laptop is meestal niet verwisselbaar. Maar die dure dingen slijten wel. Ze vervangen is omslachtig en duur. Met enkele eenvoudige ingrepen kunt u hun levensduur verlengen. Lire la suite ⮕