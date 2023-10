Grafisch bedrijf Xeikon uit Lier wil reorganiseren: 85 banen bedreigd

De directie van het grafisch bedrijf Xeikon uit Lier heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad de intentie tot reorganisatie aangekondigd. De jobs van 85 medewerkers zijn bedreigd, van wie 53 …De Duitse organisatie Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) erkent het Heilig Hartziekenhuis van Lier als regionaal traumacentrum. Dat gebeurde na een grondige audit dit voorjaar. Het …Voor het eerst sinds de coronapandemie stelt de stad Lier weer een kerstprogramma zonder handrem voor.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Burgemeester Rik Verwaest (N-VA) en schepen van Burgerlijke Stand Rik Pets (N-VA) ontvingen in het stadhuis de jubilarissen die dit jaar 60 en 65 jaar getrouwd zijn.

Bij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg …Op de Antwerpsesteenweg in Lier is door werkzaamheden een gaslek ontstaan. Buurtbewoners werd gevraagd deuren en ramen dicht te houden. Rond 18.45u kon netbeheerder Fluvius het gat in de …Irène Wuyts uit Lier wordt op 30 oktober 104 jaar. Ze vierde haar verjaardag woensdag al met haar familie. headtopics.com

Een 32-jarige vrouw uit Lier moest zich woensdag voor de rechtbank in Mechelen verantwoorden voor drugsbezit en het vergemakkelijken van drugsgebruik. Haar 3-jarige zoontje dronk namelijk van een …Op heel wat horecaterrassen in Lier vind je sinds vorige winter We❤Lier-fleecedekens. Die kan je vanaf nu ook zelf kopen.Na bijna honderd jaar heeft Oelegem met Brakke Brouwers weer eigen brouwerij

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Lire la suite:

gva »

Bewoners geëvacueerd door gaslek op Antwerpsesteenweg in LierOp de Antwerpsesteenweg in Lier is door werkzaamheden een gaslek ontstaan. Buurtbewoners wordt gevraagd deuren en ramen dicht te houden. Lire la suite ⮕

Lier huldigt huwelijksjubilarissenBurgemeester Rik Verwaest (N-VA) en schepen van Burgerlijke Stand Rik Pets (N-VA) ontvingen in het stadhuis de jubilarissen die dit jaar 60 en 65 jaar getrouwd zijn. Lire la suite ⮕

Theater Tol brengt spannend spektakel op Grote Markt tijdens Kerst in LierVoor het eerst sinds de coronapandemie stelt de stad Lier weer een kerstprogramma zonder handrem voor. Heel wat klassiekers komen terug, maar dé blikvanger wordt ongetwijfeld het spektakel dat Theater Tol op de Grote Markt zal brengen. Lire la suite ⮕

Heilig Hartziekenhuis Lier internationale erkend als regionaal traumacentrumDe Duitse organisatie Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) erkent het Heilig Hartziekenhuis van Lier als regionaal traumacentrum. Dat gebeurde na een grondige audit dit voorjaar. Het ziekenhuis maakt nu het deel uit van het Antwerp Trauma Network (ATN) met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) als supraregionaal traumacentrum. Lire la suite ⮕

Beruchte Franse drugsbaas opgepakt in BelgiëKamel N., een van de machtigste drugsbazen uit Marseille, is dinsdag in ons land gearresteerd. Dat meldt de Franse zender TF1 Info. De man moet nog een twaalfjarige gevangenisstraf uitzitten en dus stonden er twee Europese aanhoudingsbevelen tegen hem uit. Lire la suite ⮕

Beste coëfficiëntenoogst van het seizoen: slechts drie toplanden doen beter dan België in Europese midweekDrie zeges, één gelijkspel en één nederlaag. De Belgische club scoorden tijdens de voorbije Europese middenweek met 1.400 verse punten voor de coëfficiënt hun beste oogst tot dusver. Voor de tweede speelronde op rij doen slechts drie (top)landen beter: de clubs uit Duitsland, Engeland en Frankrijk haalden net meer punten. Lire la suite ⮕