Grâce-Hollogne vaincu, Tilff décroche le choc de P1

Un récidiviste de Grâce-Hollogne impose des attouchements à deux jeunes adolescentes atteintes d’un handicapUn habitant de Grâce-Hollogne a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire pour un quart après avoir commis plusieurs faits d’attouchements sur des adolescentes. Le prévenu est en état de récidive légale. Lire la suite ⮕

Consternation pour Laurence, qui voulait éviter les mauvaises surprises grâce à son nouveau compteurTout comme Eric de Taviers, le passage aux panneaux solaires et au compteur intelligent s’est avéré décevant pour Laurence à Juprelle. Lire la suite ⮕

Bonne nouvelle pour le Standard : Kostas Laifis est opérationnel pour La GantoiseRemis de sa blessure musculaire à l’arrière de la cuisse, le défenseur chypriote est de retour. Lire la suite ⮕

Ferry échoué en Suède: amendes pour 'imprudence' pour deux membres de l'équipageLa justice suédoise a condamné vendredi à des amendes pour 'imprudence' deux membres de l'équipage d'un ferry qui s'était échoué en mer Baltique avec 75 passagers à bord le weekend dernier, laissant échapper une nappe de fuel de cinq kilomètres de long. Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : la victoire pour Thierry Neuville, le titre pour Kalle Rovanpera !Thierry Neuville (Hyundai) a remporté ce dimanche la première édition du Rallye d’Europe centrale, la douzième et... Lire la suite ⮕

