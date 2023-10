GP du Mexique: Max Verstappen meilleur temps de la 1e séance d’essais libres

Max Verstappen (Red Bull) a signé le meilleur temps de la 1e séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique de Formule 1, 19e des 22 manches du championnat du monde, vendredi sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez (4,304 km) à Mexico.Le Néerlandais, triple champion du monde en titre, a tourné en 1:19.718, 0.095 de mieux que le Thailandais Alexander Albon (Williams). Devant son public, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) a réalisé le 3e temps à 0.

Le départ dui Grand Prix sera donné dimanche à 21h00 (HB). En cas de victoire dimanche, Max Verstappen signerait sa 16e victoire de la saison, améliorant sa marque de 15 victoires établie l’an passé et égalée le week-end dernier aux Etats-Unis. Le Néerlandais peut également devenir le quatrième pilote le plus victorieux de l’histoire en F1 à égalité avec le Français Alain Prost s’il décroche son 51e succès.

