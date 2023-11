Gospelzangeres wordt de mond gesnoerd in vliegtuig na Grammy-nominatie

Toen gospelzangeres Bobbi Storm in een vliegtuig van Delta Air Lines stapte, was ze net te weten gekomen dat ze genomineerd is voor de Grammy’s. Ze wilde dat vieren door haar nieuwste nummer te zingen voor het hele vliegtuig. Maar een steward snoerde haar de mond. “Kunt u stil zijn? Anders zal u deze vlucht niet kunnen nemen.”“Dit is net gebeurd”, schreef Bobbi Storm op sociale media bij de beelden van het voorval, die intussen al talloze keren werden bekeken en gedeeld.

Naar eigen zeggen wilde ze het nieuws van haar allereerste Grammy-nominatie delen met haar medepassagiers en zong ze “vroeger altijd op vliegtuigen”. Maar toen ze rechtstond om een nummer te brengen, stak de steward daar dus een stokje voor en dreigde haar van de vlucht te gooien als ze niet stil was. Bobbi stelde eerst nog voor om te zingen terwijl ze neerzat, maar ook dat kreeg weinig bijval van de man. “Ik ben de bevelhebber op het toestel”, klinkt het streng. “U moet mijn instructies volge

:

