Google Lumiere: une IA génère des vidéos réalistes à partir d'une simple instruction

Hoe wij omgaan met informatie op het internet is helemaal aan het veranderen. En onze job ziet er straks ook heel anders uit. In deze blog volgen we de pijlsnelle opmars­ van ChatGPT en generatieve AI.Artificiële intelligentie kan een foto genereren die haast niet meer van echt te onderscheiden valt. Maar met video wil dat maar niet lukken: gegenereerde videobeelden zijn doorgaans wazig en de bewegingen onnatuurlijk. Maar Google Lumiere pakt het anders aan, met opmerkelijke resultaten.

Google Lumiere genereert video op basis van een prompt, precies zoals beeldgeneratoren als Dall-E of Midjourney. Maar het verbazende is, hoe goed die video eruitziet. Tenminste: in de voorbeelden die Google ons serveert in een indrukwekkend filmpje. Of het ook in de praktijk zo goed werkt, kan de buitenwereld voorlopig niet weten: zelf uitproberen mag nog niet. In de korte fragmentjes zien we onder meer een meisje wandelen, waarbij haar haren op een vrij natuurlijk uitziende manier in de wind wapperen. We zien er wel haar benen niet bi





