Google informeert gebruikers over incognito modus in Chrome browser

Google informeert tegenwoordig de gebruikers van de “incognito modus” over wat die modus wel en niet doet. Wie de “incognito modus” gebruikt in de Chrome browser, surft niet anoniem – al zou je dat, op basis van de benaming, wel kunnen denken.

Google schikt in de VS een rechtszaak hierover. Maar wat doet die incognito modus dan wél?

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



destandaard / 🏆 13. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Puzzelwerk bij Visma-Lease a Bike: wie helpt Wout van Aert aan zijn eerste kasseimonument?Christophe Laporte is definitief out voor de Heilige Week. Weg schaduwkopman voor Wout van Aert, maar er is nog meer puzzelwerk voor Merijn Zeeman en co. Visma-Lease a Bike deelde het voorbije weekend in de klappen en enkele renners zijn twijfelachtig, anderen stand-by.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Wie heeft de mooiste voortuin van Puurs-Sint-Amands?: de winnaar ontvangt P-bonGemeente Puurs-Sint-Amands organiseert net zoals vorig jaar een bebloemingswedstrijd ‘Puurs-Sint-Amands in de bloemen’. Zo wilt de gemeente haar inwoners en bedrijven aanmoedigen om hun voortuin op te fleuren. De eigenaar van de mooiste voortuin wordt beloond met een P-bon.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Puzzelwerk bij Visma-Lease a Bike: wie helpt Wout van Aert aan zijn eerste kasseimonument?Christophe Laporte is definitief out voor de Heilige Week. Weg schaduwkopman voor Wout van Aert, maar er is nog meer puzzelwerk voor Merijn Zeeman en co. Visma-Lease a Bike deelde het voorbije weekend in de klappen en enkele renners zijn twijfelachtig, anderen stand-by.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

SALARISKOMPAS. Wie heeft de meeste verlofdagen?Het gemiddeld aantal vakantiedagen is de laatste drie jaar gelijk gebleven met 28 dagen. Al zijn er wel grote verschillen naar gelang het beroep dat je uitoefent, zo blijkt uit het Jobat Salariskompas. Lees hier wie het meeste verlof heeft.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

La Commission européenne ouvre une enquête contre Apple, Alphabet et Meta pour des soupçons d'infractions aux règles du marché numériqueLa Commission européenne a ouvert lundi cinq enquêtes visant Alphabet (Google), Apple et Meta (Instagram, Facebook),...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Absurde situatie op kruispunt, want niemand weet wie er voorrang heeft: dorpsbewoners reageren massaal op enquDe bewoners van de Wetterse wijk Overbeke hebben hun stem laten horen in een dorpsbevraging. Ze geven hun mening over de verkeerssituatie in hun dorp en hekelen enkele gevaarlijke punten. Maar de bewoners vragen zich ook af wie er nu voorrang heeft op één bizar kruispunt.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »