Goedele Liekens: ‘Ik had zo’n gigantische erectie!’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken: van Goedele Liekens en Alex Agnew, over Conner Rousseau en Georges-Louis Bouchez, tot Maaike Cafmeyer en Harry uit‘Ik wordt afgeschilderd als een dom wicht, maar dat ben ik niet’is wel heel ongelukkig. Kim, de Vlaamse toeriste die in Turkije een paar archeologisch waardevolle stenen naar huis wou meenemen, deed aan de vooravond van haar proces nog eens haar relaas.

‘Ik dacht eerst dat een leerstoel een stoel met mijn naam erop was, maar het blijkt een hooglerarenpositie te zijn. Ik kwam niet bij van het lachen, want ik ben de enige in mijn vriendenkring die geen diploma heeft’speelde hij de eerste twee weken iedereen naar huis. Al is dat niet de reden waarom de VUB een leerstoel naar hem vernoemt. Die eer krijgt hij omdat hij 100.000 euro schonk aan het kankeronderzoek van de VUB. (in‘We wonen niet ver van de Nederlandse grens.

‘Mensen die Ozempic gebruiken, hebben vaker spijsverteringsklachten. Welnu, mijn boeken hebben géén negatieve complicaties’Dag Allemaal‘Het siert Vincent Van Quickenborne dat hij, zonder persoonlijke fout, zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat is moedig en tegenwoordig zeldzaam in de politiek’ headtopics.com

Zou Conner Rousseau nu tussen de lijnen bedoelen dat hij zelf niet moedig is? Zelf nam hij namelijk geen ontslag ondanks een persoonlijke fout. (op X)Hoe moedig het ontslag van Vincent Van Quickenborne ook was, dat Open VLD hem niet verving door Gwendolyn Rutten was maar een van de vele redenen voor de liberalen om deze week te ruziën. En al heeft de partijleiding volgens ‘een hooggeplaatste liberaal’ geen empathie, de partij is duidelijk geen plek voor weekdieren.

Zo snel België een nieuwe minister van Justitie had, zo moeizaam ging het in de VS om een voorzitter te vinden voor het Huis van Afgevaardigden. Al had Donald Trump wel een ideetje.Als Jezus niet wil neerdalen, kunnen de Amerikanen het misschien vragen aan een nog levende heilige. En choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui, die een paar choreografieën bedacht voor de nieuwe tournee van Madonna, heeft zo iemand leren kennen. headtopics.com

'Als Inno verdwijnt, heb ik echt een probleem, ik koop zowat al mijn kleren hier'Het laatste Belgische warenhuis staat te koop. Doorgewinterde fans vrezen voor de toekomst van hun vaste waarde. 'Inno is een stuk geschiedenis: als ze de naam veranderen, hoeft het voor mij niet meer.'

'Mijn sterrenbeeld is Maagd, ik ben queer en ik huil veel': het bijzondere levensverhaal van topcartooniste Mar Maremoto'Ze noemen me Mar. Ik heet Mariana, maar niemand kent me bij die naam. Ik leef in Mexico-Stad, een plek waar ik evengoed haat als liefde voor voel.

'Elke ochtend ben ik gelukkig dat we nog leven'Niet alleen in het noorden van de Gazastrook, ook in de zuidelijke stad Khan Younis, waar honderdduizenden ontheemden verblijven, voert Israël frequente luchtaanvallen uit, getuigt Fadi Abu Shammala (39). 'In heel Gaza is er geen veilige plek.'

Burgemeester Zwijndrecht: "Ik blijf vechten tot laatste snik tegen fusie"Burgemeester van Zwijndrecht André Van de Vyver is "diep teleurgesteld en zeer boos" na de uitslag van de gemeenteraad donderdagavond. Daar werd beslist dat de gemeente kan fuseren met Beveren en Kruibeke. "Ik blijf vechten tot laatste snik tegen de fusie", laat Van de Vyver vrijdag weten.

Esther (20) opent gloednieuwe patisseriezaak Pathesterie: "Ik gebruik familierecept voor koekjestaart"Esther Beullens uit Kasterlee opent al op haar twintigste haar eigen patisseriezaak. Op zondag 29 oktober verwelkomt ze de eerste klanten in Patestherie langs de Turnhoutsebaan in Kasterlee. "Ik wil pure patisserie met de echte smaken van vroeger aanbieden", vertelt de jonge onderneemster.

Plus est en vous: push ik mijn kind om het beste uit zichzelf te halen?Zelf werd ze voortdurend uitgedaagd om hoog genoeg te mikken, onder het jezuïetenmotto 'plus est en vous'. Nu Marjan Justaert zelf kinderen heeft, vraagt ze zich af hoe hard ze moet pushen, en in welke richting.