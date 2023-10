GM retire tous les taxis autonomes de la circulation aux États-Unis

La filiale GM Cruise disposait de 400 taxis autonomes dans la ville de San Francisco et de 200 autres à Austin, Houston et Phoenix. Un de ces véhicules a freiné trop tard à San Francisco et a percuté un piéton, avant de continuer à rouler quelques mètres alors que la personne se trouvait toujours sous la voiture. GM Cruise n'a pas répondu à la demande de diffusion des images de l'accident.

L'organisme fédéral National Highway Traffic Safety Administration enquête sur l'incident. Cette décision constitue un revers majeur pour GM Cruise, qui s'apprêtait à étendre son projet de taxis autonomes à d'autres villes américaines et au Japon.

