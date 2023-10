Glooiingen? Mooigem? Pajottegem? Inwoners kunnen uit vijf namen kiezen voor nieuwe fusiegemeente

Inwoners van de drie gemeentes, met elk een CD&V-burgemeester een het roer, konden tussen 27 juni en 15 september voorstellen doen voor de nieuwe naam. Er werden 1.230 voorstellen ingediend. Na een eerste selectie, waarbij onder meer dubbele namen, namen die aanstootgevend waren of al grappend werden ingediend of namen die verwezen naar een van de gemeentes, er werden uitgehaald, bleven 400 unieke inzendingen over.

Een jury heeft er nu een selectie van vijf overblijvers uitgepuurd. Glooiingen verwijst naar het typische glooiende landschap van de drie gemeentes. Heidemark is een samensmelting van de Kesterheide in Gooik en de rivier de Mark, die door Herne en Galmaarden vloeit.

Mooigem verwijst naar ‘hoe mooi’ het is om in de gemeente en de streek te wonen. Pajottegem speelt in op de streek van de drie besturen: het Pajottenland. Reinsberge tot slot is een verwijzing naar het punt waar de drie gemeentes gezamenlijk grenzen. Op de historische Ferrariskaarten vindt men op dat punt namelijk de naam Reinsberge terug. Elke inwoner die ouder is dan 16 jaar kan stemmen op zijn of haar favoriete naam. headtopics.com

De nieuwe gemeente in het Pajottenland zal 25.000 inwoners tellen en ongeveer 120 vierkante kilometer groot worden. Het aantal gemeentes in Vlaams-Brabant gaat nadien van 65 naar 63.

