Glooiingen, Heidemark, Mooigem, Pajottegem of Reinsberge: burgers kiezen nieuwe fusienaam

Wordt het nu Glooiingen, Heidemark, Mooigem, Pajottegem of Reinsberge? Een ding is zeker: een van deze vijf namen wordt de nieuwe naam van de nieuwe fusiegemeente die Herne, Gooik en Galmaarden …FC Herne stond in de rust met 0-1 voor in de wedstrijd tegen KVK Wemmel. In de tweede helft kwam KVK Wemmel nog terug. De wedstrijd eindigde op 2-2.

OVERZICHT EERSTE PROVINCIALE. VC Bertem-Leefdaal stunt weer, Sportief Rotselaar haalt zwaar uit op Olympia Wijgmaal VC Bertem-Leefdaal klopte voormalig leider Euro 90 Kraainem met het kleinste verschil. Een enorm gemotiveerd Rotselaar haalde met 1-5 uit op Olympia Wijgmaal, dat buiten het begin van de partij …KFC Avenir Lembeek is bezig met een goede reeks. In de uitwedstrijd tegen FC Herne B bleef de club voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen. Het duel eindigde op 1-3.Vijftien jaar na haar vader Herman kreeg nu ook dochter Liesbeth Vandormael de Hernse Cultuurprijs toegekend.

Liv (49): "Ik ben op m'n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee"Laatste Halloweenfeest in Jeugdhuis Reflex, dat na 20 jaar nieuw onderkomen zoekt: "In 2024 gaat het gebouw tegen de vlakte"'Friends'-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”

Glooiingen? Mooigem? Pajottegem? Inwoners kunnen uit vijf namen kiezen voor nieuwe fusiegemeenteGlooiingen, Heidemark, Mooigem, Pajottegem of Reinsberge. Eén van die vijf namen wordt de naam van de nieuwe Pajotse fusiegemeente die Gooik, Galmaarden en Herne tegen het einde van het jaar zullen vormen. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie. Lire la suite ⮕

Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht bekijkt juridische stappen tegen fusieBurgerbeweging Hart voor Zwijndrecht zegt dat het bekijkt welke juridische stappen mogelijk zijn tegen “de ondemocratische en slecht gemotiveerde beslissing tot fusie”. Lire la suite ⮕

Rammen versus creativiteit in de finale van het WK rugby tussen aartsrivalenNieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, die strijden om de wereldtitel, zijn twee totaal verschillende rugbyploegen. Lire la suite ⮕

N-VA trekt in kartel naar de kiezer met Nieuw Nijlen, mét Leo Verelst als lijsttrekkerDe N-VA en de lokale partij Nieuw Nijlen verbinden hun lot aan mekaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De twee partijen zullen samen een kartel vormen en één gemeenschappelijke lijst indienen. De lijst zal aangevoerd worden door Leo Verelst van Nieuw Nijlen. Lire la suite ⮕

Verkeer tussen E34 en Ring rijdt nu op definitieve rijbanen met nieuw knooppunt Sint-Anna LinkeroeverOp Linkeroever is vandaag het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever in gebruik genomen. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er voortaan op definitieve rijbanen. In de toekomst zal de nieuwe Scheldetunnel daar ook nog op aansluiten. Lire la suite ⮕

Kompass Klub heropent na nieuw akkoord met Gents stadsbestuur: ‘Raven is mijn uitlaatklep’De Kompass Klub in Gent mocht dan toch heropenen. Het openingsweekend in de Vliegtuiglaan was dansbaar, zweterig, en ‘een beetje thuiskomen’. Doorgewinterde ravers of piepjonge drum-’n-bassfanaten, ze hebben één iets gemeen: ‘We zijn hier voor de muziek. Nothing more or less. Lire la suite ⮕