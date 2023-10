Glen De Boeck krijgt excuses van Filip Joos na grapje op Extra Time: “Ik kan mijn jasje heus wel zelf dragen”

Zwaar verdict voor Anthony Valencia en Antwerp: winger drie maanden buiten strijd met gebroken kuitbeenJupiler Pro League

Tegen Cercle is het al van moeten voor Defour en KV Mechelen: “Druk is normaal na een 1 op 15”De populariteit van El Clásico neemt af, zelfs bij superfan Pedro Elias: “Al heb ik onlangs wel iets zots gedaan: een tattoo ter ere van Maradona en Messi”

Wat een ommekeer! Union gaat in laatste tien minuten op en over LASK Linz en springt zo naar tweede plek

Lire la suite:

gva »

Koning Filip en koningin Mathilde ontvangen topsporters op paleis, ook ontslagen gymcoach Heuls presentKoning Filip en koningin Mathilde hebben donderdag het kruim van de Belgische topsport ontvangen op het paleis. Alle olympiërs en paralympiërs die zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden op EK’s, WK’s of de Europese Spelen waren uitgenodigd op een receptie in Laken. Lire la suite ⮕

Noorse politie onderzoekt misbruik broers Ingebrigtsen door vaderDe Noorse politie is een onderzoek gestart naar de mogelijke mishandeling door atletiektrainer Gjert Ingebrigtsen. Zijn drie zoons, de beroemde hardlopers Jakob, Henrik en Filip Ingebrigtsen, beschuldigden vorige week in een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang hun vader van gewelddadig gedrag in hun jeugd. Lire la suite ⮕

Nieuw zwembad gaat al na de kerstvakantie open: “Eerst scholen en clubs, nadien het grote publiek”De bouw van het nieuwe Durmebad gaat met rasse schreden vooruit. Het grote bad is al helemaal opgevuld, het kleine bad wordt nog afgewerkt. Burgemeester Filip Anthuenis (Lokaal Liberaal) en schepen Marjoleine de Ridder (CD&V) hopen in februari volgend jaar het water in te kunnen duiken. Lire la suite ⮕

La police norvégienne enquête sur le père Ingebrigtsen accusé de violence par ses filsLa police norvégienne a annoncé jeudi qu'elle avait ouvert une enquête criminelle sur des allégations de violence à l'encontre du père et ancien entraîneur du champion du monde et champion olympique d'athlétisme Jakob Ingebrigtsen et de ses deux frères Henrik et Filip, qui sont également athlètes de haut niveau. Lire la suite ⮕

Metejoor vult straks twee keer Sportpaleis: “Mijn emoties op het podium zijn oprecht”“Angst om op treden is er niet meer, ik ben zelfzekerder geworden. Al krijg ik hier toch zweethandjes van”, glimlacht Metejoor. Over een week is het zover: dan staat de zanger in het Sportpaleis. Twee avonden na elkaar, telkens voor zo’n 17.000 mensen. “De faalangst van vroeger heeft me mijn grenzen beetje bij beetje doen verleggen. Lire la suite ⮕

‘Leerkrachten mogen het Israëlisch-Palestijns conflict in de klas niet negeren’Toen ik afgelopen week bezig was met de voorbereiding van mijn islamlessen, anticiperend op mogelijke vragen van mijn leerlingen over dit beladen thema, Lire la suite ⮕