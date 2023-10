Gezocht: kunstenaars die in dialoog gaan met Maria en Rhoode

In Rhoode, een gehucht van Oud-Turnhout dat tegen de E34 aanleunt, liet Josephina Dufour-Dessauer in 1897 een kapel bouwen. Daar kwam ze elke derde woensdag van mei met haar familie bidden voor Maria. Wie erbij was, werd nadien uitgenodigd om te genieten van een feestmaal in de hoeve aan de overkant. Daaruit groeide de traditie van een bedevaart, waarbij koffiekoeken werden uitgedeeld.

Voor het kunstenparcours kunnen kunstenaars bestaand of nieuw werk aanbieden. Alle kunstvormen komen ervoor in aanmerking: fotografie, schilderkunst, graffiti, installatiekunst en vergankelijke kunst. De kunstwerken kunnen, zo schrijven de organisatoren, zoals de kapel ruimte creëren voor diepgaande reflecties en stille discussies.

Meer dan 2.000 nabestaanden komen samen tijdens herdenkingsvieringen: “Moment om stil te staan bij het gemis” De gemeente Oud-Turnhout krijgt een natuurbegraafplaats. Die belofte stond in het bestuursakkoord. Op 13 november start de aanleg ervan, indien het weer dat dan toelaat. In de loop van volgend jaar … headtopics.com

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Goed nieuws voor de jazzliefhebber: Jazz Kitchen haalt de Schotse trompettist Bruce Adams naar De Djoelen in Oud-Turnhout. Het concert vindt zondag 29 oktober om 19.30u plaats.Kristel Van Ballaer werkte tijdens de zomermaanden in afzondering in het Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout.

Maria-ter-Heide beëindigt reeks nederlagen met gelijkspel tegen WildertHoewel er opnieuw niet gewonnen werd, beëindigde Maria-ter-Heide zijn belabberde reeks van vijf nederlagen na elkaar. In de uitwedstrijd tegen Wildert werd zondag met 2-2 gelijkgespeeld. Lire la suite ⮕

Aryna Sabalenka écrase Maria Sakkari en ouverture du Masters WTALa Bélarusse Aryna Sabalenka, N.1 mondiale, a écrasé la Grecque Maria Sakkari, N.9 mondiale, avec une victoire en deux sets 6-0, 6-1 lors de la première journée du Masters WTA de Cancun dimanche au Mexique. Lire la suite ⮕

RECENSIE. ‘Winnie de Poeh’ van Theater Terra en Disney: Een portie zoete honing gezocht**Aan het eind van de poppenmusical mag Winnie de Poeh met zijn poot in een pot honing graaien, maar het publiek blijft op zijn honger zitten. Ook een voorstelling voor de allerkleinsten mag meer inhoud hebben. Lire la suite ⮕

Nadat dader nog steeds spoorloos blijft: politie en parket verspreiden robotfoto van de man die advocate ClaudPolitie en parket hebben zondagavond een robotfoto verspreid van de man die een dag eerder advocate Claudia Van Der Stichelen (58) voor haar huis in Sint-Lievens-Houtem koelbloedig doodschoot. De speurders denken dat het motief gezocht moet worden in een van de rechtszaken van de echtscheidingsadvocate. Lire la suite ⮕

COMMENTAAR. “Een verdediger in de spits bij Beerschot: het zegt alles”Gezocht: een transfervrije spits. Terwijl twee invallers van Dender de doorslag gaven, stelden ze bij Beerschot vast dat er niemand meer op de bank zat om nog een goal te maken. Schrijnender kon het verschil niet zijn. Lire la suite ⮕

Moeder ontdekt pas na zeven maanden wat er met haar vermiste zoon is gebeurd: “Politie liet me zoeken, terwijlIn een openhartig interview met het Amerikaanse NBC heeft de moeder van de vermoorde Dexter Wade verteld hoe ze zeven maanden wanhopig gezocht heeft naar hem, om dan te horen te krijgen dat de politie al lang wist wat er gebeurd was en hem zelfs al begraven had. “Ze lieten me gewoon zoeken. Lire la suite ⮕