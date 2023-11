Geweld tegen politici in Nederlandse verkiezingen

Bedreigingen en geweld tegen politici, zoals deze recente aanval op Thierry Baudet op deze beelden, is van alle tijden. “Alleen komt elk incident vandaag online omdat altijd wel iemand met zijn smartphone staat te filmen en dat op social media zet”, zegt Filip Dewinter (Vlaams Belang). — © rr Een tik met een bierflesje, een mep met een paraplu en een ongenode gast in het midden van het slotdebat.

Onze politici vallen niet achterover van de toestanden waarmee hun Nederlandse collega’s te maken kregen in de aanloop naar de verkiezingen. “Vandaag komt elk incident online omdat altijd wel iemand met zijn smartphone staat te filmen”, zegt Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter. “Vroeger stond mijn kapotte auto in het beste geval in een proces-verbaal.”Opeens stond hij daar, op het grote slotdebat van televisiezender NOS: Daniël van Duijn, de lijsttrekker van de Nederlandse politieke partij LEF -Op het podium te midden van de camera’s begon hij de kopstukken van de grote politieke partijen te beledigen en te intimidere





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

BBB-kandidaat trekt zich terug om anonieme nazi-tweets aan politici en viroloog Van RanstEen kandidaat-Kamerlid van de Nederlandse BoerBurgerBeweging trekt zich terug nadat blijkt dat hij in de coronacrisis tal van politici voor “kindermishandelaar”, “pharmahoer” en “van nicht tot nazibitch” uitmaakte op X, het toenmalige Twitter. Viroloog Marc Van Ranst vergeleek hij met nazipropagandist Joseph Goebbels.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de ‘Red Notice’ die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Heistse vrouw riskeert voorwaardelijke celstraf na geweld tegen moeder en stiefvaderEen vrouw uit Heist-op-den-Berg riskeert een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 800 euro na feiten van intrafamiliaal geweld. De vrouw zou zowel haar zieke moeder als haar stiefvader geslagen hebben. Dat deed ze een keer met haar gsm-toestel, maar ook met haar platte hand. De vrouw ontkent dat het zo gelopen is.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Politici, hijs geen vlaggen in mijn naamBeleid voeren lijkt tegenwoordig vooral bezig zijn met het eigen imago, sollicitatieballonnetjes voor onze stem. De stem van Sarah Wagemans krijgen die politici alvast niet.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Europese leiders vragen om humanitaire pauzes in geweld in GazaDe Europese Unie vraagt alle betrokken partijen in de oorlog tussen Israël en de extremistische Palestijnse organisatie Hamas om de dramatische humanitaire situatie in de Gazastrook dringend aan te pakken.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Europese leiders vragen om humanitaire pauzes in geweldNieuws, opinie en duiding

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »