Geweld in Gaza en discussies over Israël laaien op in Europa en de VS

Het geweld in Gaza stopt niet, de discussies over Israël laaien alleen maar hoger op in Europa en de Verenigde Staten. Midden-Oosten-kenner en filosoof Ludo Abicht: ‘Tot mijn grote verbazing hoor ik mezelf zeggen: “Bravo, De Croo.”’ Liz Magill, rector van de University of Pennsylvania werd eind vorige week gedwongen tot ontslag. Ze had, net als de rectoren van Harvard en MIT, tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse parlement niet helder willen zeggen dat .

Israël was altijd al een heel gevoelig onderwerp in de VS, maar net als in Europa werden de discussies sinds de aanslagen van 7 oktober helemaal een mijnenveld.Oproepen tot geweld zijn natuurlijk onaanvaardbaar. Rectoren moeten de vrijheid van meningsuiting verdedigen, maar er is wel een grens. In de Verenigde Staten moeten rectoren altijd extreem voorzichtig zijn. Ze staan aan het hoofd van misschien de belangrijkste universiteiten ter wereld, en kunnen makkelijk onder druk komen staan van hun raad van bestuu





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gaza : opération israélienne dans l'hôpital al-Chifa à GazaL'armée israélienne mène mercredi une opération 'ciblée' contre le Hamas dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

La stratégie d’Israël à Gaza est de plus en plus questionnéeSept semaines après l’attaque du Hamas contre Israël, le déroulement de la guerre n’offre aucune perspective d’issue. L’armée de l’Etat hébreu est loin d’avoir rempli son objectif d’éradiquer le mouvement islamiste qui, s’il a été privé d’une grande partie de ses capacités offensives, n’a en revanche perdu que très peu de ses principaux commandants. Plus le conflit s’éternise, plus la position d’Israël est questionnée parce qu’elle ne laisse place à aucune concession. Seule la vengeance semble la guider.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Israël-Hamas: ‘Europa betaalt de houding van Ursula von der Leyen cash’Sinds de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober toont Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zich een trouwe bondgenoot van Israël. Dat heeft kwalijke gevolgen voor de geloofwaardigheid van de Europese Unie. ‘We verliezen krediet, en dat is vooral een slechte zaak voor Oekraïne.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Verenigde Staten en China willen militaire communicatie hervattenNa een lange periode van radiostilte willen de Verenigde Staten en China de militaire communicatie met elkaar hervatten. De Amerikaanse president Joe Biden heeft dit aangekondigd na een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Er zullen onderhoud en operationele gesprekken plaatsvinden tussen hooggeplaatste personen binnen de legerleiding van beide landen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Verenigde Arabische Emiraten wilden olie- en gasdeals sluiten tijdens VN-klimaatbesprekingenUit gelekte documenten blijkt dat de Verenigde Arabische Emiraten hun rol als gastheer van de VN-klimaatbesprekingen (COP28) wilden aangrijpen om olie- en gasdeals te sluiten. Is de top bij voorbaat een flop?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Beelden van vluchtende mensenmassa in GazaOp sociale media circuleren beelden van een vluchtende mensenmassa in Gaza. Volgens pro-Palestijnse verspreiders worden Palestijnen ondanks de wapenstilstand beschoten door Israëlische soldaten. De beelden tonen burgers die vluchten uit een deel dat in handen is van het Israëlische leger.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »