Geweld en corruptie in de haven: een wereld van geld en gevaar

Spreekt niet alleen met politiemensen, douaniers en magistraten in de vuurlinie, maar ook met corrupte havenarbeiders en criminelen over een wereld waar steeds meer geld en geweld in omgaat. “Op een jaar verdiende ik een miljoen euro.”in contact met criminelen en corrupte havenarbeiders die de smokkel draaiende houden. “Onze belangrijkste ontdekking? Hoe dichtbij het geweld is gekomen”, zegt reportagemaker Fabian Lefevere.

“Drugs zijn er natuurlijk altijd geweest, maar het probleem is de voorbije jaren veel zichtbaarder geworden. En dan heb ik het niet zozeer over de bommen en granaten in Antwerpen, waarvan je merkt dat het wat afneemt, maar ook over het minder zichtbare geweld onder gangsters.”laat in de reportage ook een aantal corrupte havenwerkers aan het woord, sommigen reeds veroordeeld, anderen nog steeds actief. Ze vertellen hoe ze op enkele minuten tijd honderdduizenden euro’s verdienden.bediende, kranen die containers op de kaai sorteren nadat ze door een nog grotere kraan van een schip zijn gehaal

GVA: Lichaam in Deurne na 31 jaar geïdentificeerd: “Rita was een mooi persoon die dol was op reizen”Het lichaam van een vrouw die in 1992 werd gevonden in Het Groot Schijn in Deurne kon dankzij Operatie Identify Me worden geïdentificeerd. Het gaat om een Britse vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer werd met geweld om het leven gebracht. Met oog op het vinden van een mogelijke dader doet het parket een nieuwe oproep.

NİEUWSBLAD_BE: “Alweer een jaartje wijzer”: jarige Conner Rousseau heet niet langer King Connah op InstagramConner Rousseau heeft ter gelegenheid van zijn 31ste verjaardag zijn profielnaam op Instagram aangepast. Groot geworden als ‘King Connah’ gaat de voorzitter van Vooruit nu ook op Instagram voortaan gewoon als Conner Rousseau door het leven.

KNACK: Een op de zes haltes verdwijnt in nieuwe net van De LijnDat hebben Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) en directeur-generaal van De Lijn Ann Schoubs dinsdag gezegd tijdens een

KNACK: ‘Nieuwe voorrang in de kinderopvang is een achteruitgang’Het nieuwe decreet wil bij het verdelen van de schaarse Vlaamse plaatsjes absolute voorrang voorzien voor ouders die minstens viervijfde werken of een

KNACK: Video van Hamasstrijders die huizen van Palestijnen binnendringen is valsOp sociale media circuleert een video die zou tonen hoe Hamasstrijders huizen van Palestijnen binnendringen om hen te dwingen om te vechten tegen het Israëlische leger. Dat klopt niet. De beelden werden begin oktober gemaakt in Jemen en tonen een inval van een gewapende militie in het huis van een burger begin oktober.

VRTNWS: Broeikasgassen blijven zich opstapelen in onze atmosfeer, we zitten op niveau van 3 tot 5 miljoen jaar geledenBroeikasgassen blijven zich opstapelen in onze atmosfeer, we zitten nu op niveau van 3 tot 5 miljoen jaar geleden vrtnws

