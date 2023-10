Gevulde puntpaprika’s met salsa roja risotto

‘Ten eerste weet ik dat dit geen klassieke chiles rellenos zijn. Ze zijn niet gemaakt met poblano-chilipepers. Ze zijn niet met traditionele ingrediënten* gevuld en ze zijn niet in beslag gedoopt en gefrituurd. Maar ze zijn geïnspireerd op chiles rellenos - een van mijn absolute lievelingsgerechten - en het zijn ook echt ‘chiles rellenos’, als in gevulde paprika’s.**

Ten tweede weet ik ook dat dit geen risotto is – omdat ik geen arboriorijst gebruik en de rijst niet op de traditionele manier bereid. Maar de textuur van het eindresultaat doet wel denken aan een goede risotto. Ik had dit gerecht dus ook ‘paprika’s gevuld met pittige rijst’ kunnen noemen, maar dat klinkt saai’, aldus Ixta Belfrage.** Puntpaprika’s zijn overal verkrijgbaar en lekker, maar als je verse poblano-chilipepers kunt vinden, gebruik die dan.

Leg de paprika's op een met aluminiumfolie beklede bakplaat. Trek er de stukjes vel af die makkelijk loslaten. Je wilt geen gaten in de paprika's trekken.Dep de binnenkanten droog en bestrooi ze met een snufje zout. Vul de paprika's met het kaasmengsel, bestrooi ze met wat zout en besprenkel ze met een beetje olie. Je kunt dit tot 4 uur van tevoren doen.. Gril de paprika's 7-9 minuten op een van de bovenste richels van de oven, tot de kaas borrelt en bruin kleurt.

