Gevangene in Alabama wordt geëxecuteerd met stikstof

In de Amerikaanse staat Alabama wordt donderdag voor het eerst een gevangene geëxecuteerd met behulp van stikstof. Dat is het gevolg van een besluit van het Hooggerechtshof. De ter dood veroordeelde moordenaar Kenneth Eugene Smith had bij het Hooggerechtshof een verzoek ingediend om executies met stikstof te verbieden, omdat de methode 'wreed en ongebruikelijk' zou zijn. Hij vroeg ook om uitstel van de uitvoering van zijn doodstraf, die staat gepland voor donderdag.

Het Hooggerechtshof weigerde woensdag om zijn verzoek te behandelen, en wees uitstel van zijn executie af. De 58-jarige Smith had in 2022 al een dodelijke injectie toegediend moeten krijgen, maar omdat er geen geschikte ader voor de spuit gevonden kon worden, werd zijn executie toen al eens afgeblazen





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Amerikaanse ambassadeur kritisch over Vlaamse plannen om Youtube en Tiktok te laten meebetalen voor tv-productiesDe Amerikaanse ambassadeur is niet te spreken over de Vlaamse plannen om videoplatforms zoals Youtube te laten meebetalen voor Vlaamse tv-producties. Die bedrijven vinden dat Vlaanderen verder gaat dan de Europese Richtlijn toelaat.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Amerikaanse presidentsverkiezingen: Nikki Haley zal niet deelnemen aan debatten zonder Trump en BidenNikki Haley, de Republikeinse presidentskandidate die als derde eindigde bij de voorverkiezingen in Iowa, geeft aan dat ze niet meer zal deelnemen aan debatten waar Donald Trump en Joe Biden afwezig zijn.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Het Amerikaanse Congres keurt maatregel goed om financiering van federale overheid te verzekerenHet Amerikaanse Congres heeft donderdag op de valreep een maatregel goedgekeurd waarmee de financiering van de federale overheid op korte termijn wordt verzekerd. De stemming was noodzakelijk om een gedeeltelijke sluiting van de overheid, een zogeheten ‘shutdown’, te voorkomen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Tennisster Coco Gauff: het Amerikaanse meisje dat de GOAT wil wordenOp haar negentiende won de Amerikaanse tennisster Cori Gauff vorig jaar de US Open. Schittert ‘Coco’ straks ook op de Australian Open?

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Amerikaanse presidentsverkiezingen maandag afgetrapt met Republikeinse voorverkiezing in Iowa: wie doet DonaldIn Iowa vindt maandag de Republikeinse caucus plaats, waarmee de race naar het Amerikaanse presidentschap officieel wordt afgetrapt. Er zijn nog vijf kandidaten in de running, maar volgens peilingen is er geen twijfel dat Donald Trump de eerste voorverkiezing op zijn naam schrijft.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Lijst met namen van bekende personen gelinkt aan Jeffrey Epstein circuleert op sociale mediaOp sociale media circuleert een lijst met namen van bekende personen die gelinkt zouden zijn aan de intussen overleden Amerikaanse zedendeliquent Jeffrey Epstein. Het klopt dat een Amerikaanse rechter heeft bevolen om de identiteit bekend te maken van zo’n 150 à 180 mensen die aan Epstein gelinkt zijn, maar tot op heden is die lijst nog niet gepubliceerd.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »