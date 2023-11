GETEST. Premium Pixelphone: toptelefoon met een mooi luxedesign

01-11-23 19:07:00 Nieuwsblad_be

De nieuwe Pixelphones van Google – de achtste generatie al – zijn nu ook in ons land te koop, zodat er geen import meer nodig is. Topmodel is de Pixel 8 Pro die met zijn luxedesign, performante hardware en vernuftige features een directe uitdager is van de bekende vlaggenschepen aan de top van de smartphonemarkt.