Gerestaureerd grafmonument van Arthur Löwenstein onthuld in Deurne

Minister Verlinden: “Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zaken vergeten”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Ouders van basisschool Hertenhof Deurne klagen onveilige verkeerssituatie aan school aan: "Willen permanente oEnkele ouders van basisschool Hertenhof in Deurne klagen de onveilige verkeerssituatie aan de school aan. Het is er steeds erg druk, maar een zebrapad waar de kinderen veilig kunnen oversteken is er niet. Ondanks herhaaldelijk aandringen, wordt er niets aan gedaan, zeggen de ouders.

Drie keer meer privévliegtuigen in de luchthaven van Deurne: 'Vlaanderen subsidieert vluchten voor de rijken'Steeds meer privéjets op de regionale luchthaven van Antwerpen

Mogelijke overvaller met mes gearresteerd aan Colruyt in DeurneIn de Eyendijkstraat in Deurne is zaterdagavond een man met een mes opgepakt. Hij werd overmeesterd door enkele omstaanders. Mogelijk wilde hij de lokale Colruyt overvallen, al is dat nog niet duidelijk. De Antwerpse politie is met verschillende ploegen ter plaatse.

Arthur Van Den Boer zet cross naar zijn hand en tankt vertrouwen richting EK in Frankrijk: "Enkel met het podiArthur Van Den Boer en Giel Lejeune behaalden in het West-Vlaamse Ruddervoorde de overwinning. Bas Vanden Eynde moest tevreden zijn met een tweede plaats.

Arthur Van Den Boer is ook in Maasmechelen onklopbaar en haalt dubbele slag binnen: "Ongelooflijk wat hij alleDaags na zijn zege in Ruddervoorde won Arthur Van Den Boer opnieuw. Dit keer in het Limburgse Maasmechelen. Ploegmaat en trainingspartner Lander Artoos heeft vertrouwen in een goede afloop op het EK. "Toch ongelooflijk wat die allemaal presteert, hè.

COMMENTAAR. "Zo gevochten en alweer nul punten. Hoeveel mentale mokerslagen kan de landskampioen nog aan?"Zo lang gestreden en toch met lege handen terug naar Deurne-Noord. Antwerp blijft de mentale mokerslagen opstapelen. Ilenikhena – Van Bommel kan nu echt niet meer om de zeventienjarige spits heen – wakkerde het Antwerpse vuur in Brugge opnieuw aan, tot Thiago moederziel alleen werd gelaten.