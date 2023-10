‘Georges’, het nieuwe boek van Koen Peeters dat de Georgische minister liever niet wou

Vandaag om 11:44Gisteren om 17:24reportageHet tweede seizoen van ‘Minx’: geld corrumpeert ook feministen‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Wilfried Peeters : 'Il faudra être au sommet de son art'Le directeur sportif de l'équipe cycliste Soudal-Quick Step a commenté, sur le site internet de son équipe, le parcours du Tour de France 2024 auquel Remco Evenepoel pourrait participer.

Ministers Peeters vindt dat topvrouw De Lijn 'moet stoppen met klagen en zagen'Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft uitgehaald naar de topvrouw van De Lijn. Die had in een interview de vervoersmaatschappij 'een kadaver' genoemd dat lijdt onder een 'verrottingsstrategie'. 'Stop met zagen en klagen', riposteerde Peeters woensdag in het Vlaams Parlement.

TreinTramBus over de woede van Lydia Peeters: 'Haar reactie is beneden alle peil'Een 'verrottingsstrategie', en dat al minstens twee legislaturen lang. Het interview van Ann Schoubs, sinds 2021 topvrouw van openbaarvervoersmaatschappij

Lydia Peeters toont tram- en busgebruiker de middenvingerWat hebben de gebruikers van het openbaar vervoer in Vlaanderen aan het gênante geruzie tussen de ceo van De Lijn en de voogdijminister? Hopelijk maakt de volgende Vlaamse regering het minder bont.

Koen Geens affirme qu'il ne reviendra pas au Parlement, 'c'est certain à 100%''Je suis sûr à 100% de ne pas revenir au Parlement', a déclaré l'ancien ministre et député CD&V Koen Geens mercredi dans l'émission De Afspraak sur Canvas. Il n'aura pas de place sur la liste du CD&V. 'Les places sont chères', a précisé l'ancien ministre de la Justice, âgé de 65 ans.

Koen Geens (CD&V) keert niet terug naar parlement: "Dat is 100 procent zeker"Voormalig minister van Justitie en CD&V-parlementslid Koen Geens zal na de verkiezingen van 2024 niet meer terugkeren naar de Kamer. "In het parlement ziet u mij niet meer terug, dat is 100 procent zeker", zei hij in De afspraak op VRT Canvas.