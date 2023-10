Geoffrey Provost (25) tué par un coup de couteau porté «à l’aveugle» lors d’une violente bagarre à Liège: il s

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Une bagarre a éclaté à l’angle du quai Sainte-Barbe et du pont Maghin dans le quartier d’Outremeuse.

Geoffrey Provost, un jeune Liégeois d’une vingtaine d’années a été victime de coups de couteau durant la rixe.«J’ai été très mal conseillé et j’ai perdu pas mal d’argent»: Eric, de Taviers, a reçu des nouvelles d’ORES suite à sa facture de 3.

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »Un surveillant d’école de la Ville de Liège condamné à trois de prison pour avoir récolté des photos d’adolescentes nues avec un faux profil Facebook headtopics.com

La bagarre vire au drame dans le quartier d’Outremeuse : un Liégeois de 25 ans décède après avoir reçu un coup de couteau à la cuisse Gaetano et Francesca fraudent le chômage depuis plus de 20 ans à Oupeye pour une somme astronomique : leur manège découvert… à cause d’une culture de cannabis !

Jérôme, 23 ans, mort écrasé par une machine au travail: la société « Belourthe » de Hamoir et son représentant renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire Un père et son fils impliqués dans une bagarre avec coups de couteau échangés dans un café du Carré à Liège headtopics.com

Un surveillant d’école de la Ville de Liège condamné à trois de prison pour avoir récolté des photos d’adolescentes nues avec un faux profil Facebook

