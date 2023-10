Vanhaezebrouck kon zoals aangekondigd nog geen beroep doen op Nardi (hersenschudding) en ook Kandouss bleek uiteindelijk niet wedstrijdfit. Hierdoor verschenen Roef en Agbor in het team. Op het middenveld kreeg Gandelman nog eens de voorkeur op De Sart, terwijl ook Hong en Orban rust kregen. In hun plaats speelden Fofana en Tissoudali.

De Israëlische middenvelder die vanzelfsprekend bijzonder moeilijke weken achter de rug heeft, reageerde duidelijk geëmotioneerd wees dan ook niet toevallig voelde zich wel in zijn sas en leverde vijf minuten later een loepzuivere pass af op Cuypers. De Gentse topschutter nam het geschenk dankbaar aan liet de Ijslandse doelman kansloos (2-0). Cuypers trof zo na enkele weken nog eens raak.

Fofana was in zijn nopjes en bracht Tissoudali met een heerlijke dieptepass in scoringspositie. De Marokkaanse international werkte ook netjes af maar stond wel degelijk buitenspel. Even later was het toch raak toen Svanthorsson de bal gewoon inleverde bij Tissoudali die Margeirsson vlot voorbij ging en kurkdroog afwerkte.Tijdens de rust draaide de Gentse stadion-dj ‘Lust for life’ en dat nummer van Iggy Pop leek wel op het lijf van de opwarmende Orban geschreven. headtopics.com

Het was evenwel Tissoudali die de eerstvolgende grote kans - nadat doelman Einarsson een schot van Gerkens niet kon klemmen - over besloot. Een minuutje later was het wel degelijk aan Orban maar hij trapte - op aangeven van Gandelman - een metertje naast. Uitstel maar geen afstel, zo bleek even later want nadat Gandelman recupereerde, bediende Hong knap Orban en die twijfelde niet. 5-0, het feestje van de Gentse spitsen was nu echt compleet.

In de slotminuut ging Gunnlaugsson nog eens op avontuur en die werd door Watanabe onderuitgeschoffeld en mocht zelf de elfmeter nemen. Oog in oog met diezelfde Gunnlaugsson bleek Roef, de Gentse strafschopspecialist, uiteindelijk toch weer zijn geniale zelve. Met wat hulp van de paal borstelde hij de bal uit zijn doel. Het slotakkoord kwam nog van Orban maar die trapte vanop ruim 45 meter naast. Opdracht volbracht voor de Buffalo’s. headtopics.com

