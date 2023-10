Genk et Ferencvaros se neutralisent, trois équipes se partagent la 1e place du groupe

Pas de vainqueur entre le Racing Genk et les Hongrois de Ferencvaros.

Les deux équipes se sont quittées sur un partage nul et vierge (0-0) à l'occasion de la troisième journée de Conference League, jeudi soir. Dans l'autre rencontre du groupe F, la Fiorentina a pulvérisé le FC Cukaricki : 6-0! Au classement, la Viola, Ferencvaros et Genk se partagent la première place avec 5 points.

